Tras perder exclusividad en Televisa y vivir al día, villana de novelas llega a 'Hoy' ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una famosa villana regresa a las telenovelas y llega al foro del programa Hoy para presentar su nuevo proyecto, además de que dejó en shock por su apariencia a sus 56 años. ¿Luce desfigurada?

Se trata de la actriz Azela Robinson, quien debutó en Televisa en la telenovela La última esperanza (1993) y luego participó en otros melodramas como Cañaveral de pasiones, Laberintos de pasión, El Manantial, Contra viento y marea, Mundo de fieras, Sortilegio, Llena de Amor y La desalmada.

En 2017, tras 21 años de exclusividad en la televisora de San Ángel, la perdió y se fue a Telemundo en el 2018. Sin embargo, ahora vuelve pues estará en el Canal de Las Estrellas con esta nueva versión de la clásica telenovela de 1979.

Como se recordará, el melodrama original fue protagonizado por Verónica Castro y Rogelio Guerra y producido por Valentín Pimstein, sin embargo, este es estelarizado por Claudia Martín y Sebastián Rulli y producido por Carlos Bardasano.

Azela, quien es una de las villanas más odiadas de la televisión, vuelve a las telenovelas este próximo 21 de febrero con el estreno de Los ricos también lloran, donde una vez más hará uso de su talento para ser la malvada de la historia.

La actriz sorprendió pues luce radiante y se ve mejor que nunca rumbo a los 60 años. Usuarios incluso elogiaron que su apariencia aún luzca natural sin necesidad de someterse a drásticas cirugías.

Sobre su personaje, 'Elena', la actriz dijo en el matutino: "Es un compromiso grande... fue la primera telenovela que abrió paso a Televisa mundialmente, así internacional y pues ya han hecho sus refritines entonces hay una gran responsabilidad".

Aunque usualmente ha triunfado en la ficción como villana, la actriz comentó: "No es villana realmente, es una pobre víctima de las circunstancias y reacciona un poco ásperamente". "Ella provoca y se hace la víctima", le dice Andrea Legarreta y ella respondió que sí.

Finalmente, no quiso dar más detalles de la historia de su personaje, pero tras elogiar al elenco, invitó al público a que no se pierda esta historia, la cual estará al aire el próximo lunes a las 21:30 horas de la noche (Hora CDMX) por Las Estrellas.

No te voy a contar todo porque de por sí tiene dos cositas y si te las cuento ya valió gorro pero sí es una mujer que va y se pone su bótox, se trata de cuidar (...) acompáñennos, no se van a arrepentir", finalizó.

Y no solo se integra a esta producción, pues este lunes 14 de febrero, el periodista de espectáculos Nayib Canaán confirmó para TVyNovelas que Azela, Cynthia Klitbo y María Penella Gómez participarán en el remake de Amarte Es Mi Pecado de Giselle González.

Las tres serán las villanas principales del melodrama que lleva como título tentativo La Mujer De Nadie, aunque en un principio se reportó que se llamaría Pecado de amar.

Como se recordará, cuando trascendió la noticia de que el exGaribaldi Xavier Ortiz se quitó la vida en plena pandemia debido a deudas y problemas de depresión, la actriz dejó en shock a todos con un poderoso mensaje en donde evidenciaba lo difícil que es una carrera en el espectáculo.

Lo que más sorprendió es que Robinson mencionó que ella había considerado en varias ocasiones quitarse la vida. debido a que actores muchas veces "viven al día" y pagando deudas de hace meses.

La gran mayoría vivimos al día (...) A veces te das cuenta que el tiempo, la vida, se te fue encerrado en un foro o viviendo en hoteles y comiendo de la chin... Con tu familia lejos y terminas cansado y deprimido; hay veces que ya no se puede más porque no te cumplen, no te pagan o nomás no alcanza y los hijos reclaman tu ausencia... entonces te sientes fracasado, solo y vacío", escribió contundente.