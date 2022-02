Tras renunciar a Televisa y 10 años de matrimonio, Galilea Montijo confirma separación en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Galilea Montijo sorprendió con sus declaraciones en pleno programa Hoy luego de que confirmara terrible separación que terminó en ella aventando su anillo de compromiso. ¿Se separa de Fernando Reina tras 10 años de matrimonio?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que reportaran en los últimos días que la tapatía tiene un pie afuera de Televisa y el matutino para irse a Univisión debido al posible cambio de productor, es que ahora hace estas revelaciones sobre su vida personal en pleno 14 de febrero.

Como se recordará, el periodista de espectáculos Luis Magaña reportó que Gali se iría a vivir a Miami y se cambiaría a Univisión, luego de que se reportara que el reemplazo de la productora Andrea Rodríguez sería Alexis Núñez, con quien ella no tiene buena relación.

El canal de YouTube Chacaleo incluso sacó a la luz que como a la conductora no le cayó nada bien esta noticia, estaría dispuesta a renunciar a Hoy para no tener que volver a trabajar con Núñez, quien ya fue su jefe en Vida TV.

Galilea pone su renuncia sobre la mesa tras la llegada del nuevo productor... Alexis odia a Galilea Montijo y ella ya dijo que no volvería a trabajar con él", aseguraron.

Ahora, Galilea Montijo se sumó a la polémica que surgió tras el rompimiento de Belinda y Christian Nodal al referirse al costoso anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares que le dio el cantante.

Desde que se confirmó la separación, ha estado en duda es si la intérprete le regresó la joya a Nodal, por lo que Gali se pronunció al respecto y la aconsejó basada en una experiencia propia.

Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar".

No obstante, Raúl 'El Negro' Araiza salió en defensa de Nodal manifestando que no creía que el cantante le hubiera pedido la sortija de regreso, por lo que Gali replicó con tremenda revelación, confirmando lo fuerte que fue una ruptura con una de sus exparejas, no con su actual esposo.

Hay hombres que sí lo piden eh, a mí me pidieron un día el anillo y le dije: 'pero con gusto' y (se lo lancé) en la cara", recordó molesta.

Sin revelar el nombre del exnovio que le pidió el anillo de compromiso de regreso, Montijo mandó a la nota del programa Hoy y expresó:

Las cosas no se piden, lo que se da no se quita y si se quita con el diablo se desquita, y si no…", dijo tajante.

Como se recordará, los hombres que casi llegan al altar con Gali y le dieron anillo de compromiso fueron tres, sin embargo, las tres relaciones se acabaron durante los preparativos, lo que le valió ganarse el título de "novia fugitiva".

Aunque no dijo de quién hablaba, estos fueron los tres hombres que le dieron anillo a Gali: El empresario venezolano Roger Torres, el exfutbolista y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco y el cirujano Jorge Krasovsky.

Aunque se dice que la tapatía habría terminado mal con Krasovsky, con quien inició un romance en 2009 tras conocerse en Hoy, porque presuntamente le fue infiel con su actual marido, esto no ha sido confirmado por ella.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante lo ventiló hace unos meses, afirmando que ambos terminaron en 2011 justo después de conocer a Reina. Meses después ella salió embarazada y se casaron.

Oye esque Gali se saltó un paso, avisarle a Krasovsky primero que iban a terminar.... ¡es la verdad! Yo no voy a venir aquí a mentirle a la gente. No nos vamos a dar golpes de pecho y demás pero tampoco la inmaculada Virgen de Guadalupe eh... le puso el cuerno a Krasovsky", dijo Gustavo.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Instagram @galileamontijo y Agencia México