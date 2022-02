VIDEO: Con lágrimas y el corazón roto, Amanda Miguel encabeza misa a Diego Verdaguer

Ciudad de México.- Uno de los primeros homenajes al cantante argentino Diego Verdaguer tuvo lugar el pasado domingo 13 de febrero en la Basílica de Guadalupe donde su esposa, Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, despidieron al cantautor entre lágrimas y visiblemente afectadas.

Cabe destacar que esta es la primera vez que ambas aparecen en público tras revelarse el deceso del cantante, el cual perdió la vida en un hospital de Los Ángeles, California, por complicaciones de Covid-19.

A través de las redes sociales, se había informado sobre esta misa que fue celebrada por el cardenal Carlos Aguilar Retes en el recinto mariano, mismo que se transmitió vía redes sociales y donde los fans del intérprete de Volveré pudieron participar aunque fuera a la distancia.

Al tomar la palabra, su esposa, la cantante Amanda Miguel, no pudo evitar mostrarse conmovida por la partida de quien fuera su compañero durante muchos años; incluso, invitó a todos los presentes a disfrutar de sus seres queridos ahora que están en vida, en especial en este día que se celebra el Día del Amor y la Amistad.

Luego de la ceremonia religiosa, ambas ofrecieron una conferencia de prensa en donde ofrecieron más detalles sobre la manera en que viven el duelo y cómo ha sido tener que lidiar con la ausencia del cantante a quien los fans expresaron mensajes de despedida tras su fallecimiento.

“Triste, muy triste, por momentos me ocupo mucho en hacer cosas y trato de ser fuerte, y por momentos pues me pongo muy triste y lloro, y me deprimo un poco porque digo ‘justo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar pues se fue’”, subrayó Amanda Miguel.