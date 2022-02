Adiós 'Hoy': Tras romance lésbico y 17 kilos menos, actriz traiciona a Televisa y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien estuvo varios años en Televisa y luego se cambió a TV Azteca el año pasado para participar en un importante proyecto, se une a Ventaneando y da tremenda exclusiva a Pati Chapoy.

Se trata de Regina Orozco, quien en los inicios de su carrera artística acaparó titulares pues tuvo un sonado romance con una mujer. Esta relación lésbica con una mujer llamada Ximena Cuevas le trajo bastantes conflictos en su familia.

Y esque Orozco fue corrida de su casa por sus propios padres, quienes no aceptaban su amorío. Finalmente, la relación acabó y en años recientes, aunque ha evitado definir su orientación sexual, la actriz se ha declarado pansexual.

La artista mexicana ha declarado que toda su vida ha luchado contra el sobrepeso, además de que se ha sometido a dietas que afectaron su metabolismo y hasta a cirugías que la pusieron en riesgo de muerte.

Luego de que en el 2001 bajara 17 kilos, Regina comenzó a subir de peso otra vez, hasta que años más tarde se puso la banda gástrica, misma que su cuerpo rechazó y tuvo que someterse a cirugía. Gracias a esto y mejorar su salud, declaró llevar 10 kilos abajo.

Orozco, quien ha estado en proyectos de Televisa como la telenovela Mi marido tiene familia y hasta en el programa Hoy, sorprendió al unirse de nueva cuenta a la competencia, pues a finales del año pasado se unió como jurado a Todos a bailar.

Este reality transmitido todos los sábados por Azteca Uno significó el regreso de Ingrid Coronado a la televisión, sin embargo, está próximo a acabar pues la gran final será este sábado 19 de febrero.

Orozco ya ha acudido a programas de la televisora como Venga la Alegría a promocionar el reality, sin embargo, ahora le tocó estar en Ventaneando, programa de Pati Chapoy, para invitar al público a ver la gran final y revelar varios secretos.

No sé para qué dije que sí, puro sufrimiento, horrible porque los empiezas a querer. Yo he llorado (...) Cuando fui juez de 'La Academia' no estaban las redes como ahora, te empiezas a clavar en las redes y es horrible (...) haters, adiós", dijo tajante.

Orozco contó que en México hay mucho talento, grandes voces y mucha belleza en la gente. En exclusiva, contó que su próximo proyecto laboral será en Dubai, pues la invitaron a un concierto allá, aunque se dijo sorprendida porque le pidieron no usar ni escote ni tacones.

Además, confirmó que viene una segunda temporada del reality, pero ella quisiera estar en La Academia, reality que prepara nueva temporada por sus 20 años.

Es a finales de marzo. Luego me voy a hacer otras series, que no puedo decir... con la empresa de la A y otra con la C pero yo quiero seguir chambeando aquí porque me divierte. Habrá una segunda temporada de 'Todos a bailar' pero quiero que me inviten a dónde cantan.... que me inviten a 'La Academia'".

Finalmente, se pronunció sobre su orientación sexual, antes de invitar al público a que vea la final esté sábado a las 20:00 horas de la noche (CDMX) por Azteca Uno.

Ya no soy cougar... bueno poquito. Hace mucho que no pasa pero igual si hay un novio, luego me dicen: '¿no quieres novia?' no, eso fue en mi adolescencia ¡por favor! No, ya basta", aclaró.

