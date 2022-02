Desempleado y sin dinero: Al borde del llanto, exconductor de 'Hoy' hace desgarradora súplica

Ciudad de México.- Tras revelar que no tenía dinero ni trabajo luego de ser despedido hace 14 años, un exconductor del programa Hoy rompe en llanto al ser vinculado a proceso en libertad por presunta violencia familiar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el pasado mes de noviembre, Patricio Cabezut reveló para TVNotas que descubrió que su esposa, la actriz de Televisa Aurea Zapata, presuntamente le fue infiel con un amigo y planeaba "arruinarlo y dejarlo en la calle" junto a su supuesto amante.

El conductor fue vinculado a proceso luego de que un juez encontrara pruebas suficientes para señalarlo por el delito de violencia familiar durante la segunda audiencia que sostuvo ayer el artista con su aún esposa en la Fiscalía de la CDMX.

Por su parte, Cabezut contradice las versiones de la actriz y asegura que no hay pruebas suficientes de que haya agredido física o emocionalmente a su ex y a sus dos hijas, de 5 y 7 años.

A su vez, la defensa legal de Patricio añadió: "Vamos a tratar de combatir esta resolución, con una apelación, estamos en tiempo perfectamente, no hay riesgo hasta este momento de que mi cliente quede en prisión preventiva".

Finalmente, al borde del llanto, Cabezut aseguró que lo que más le duele de este proceso es no poder convivir con sus dos hijas.

Lo que me tiene perturbado, lo que me tiene verdaderamente triste, destruido, desecho, es no poder ver a mis hijas, ya pasaron dos meses, casi ya tres meses, se van a cumplir 3 meses el próximo domingo para ser más precisos, de que no tengo contacto alguno con mis hijas, y la preocupación mía y de toda mi familia es el daño que ya tienen mis hijas", remató.