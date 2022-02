Eduardo España recordaría a su novio, Ranferi Aguilar, con conmovedor mensaje

Ciudad de México.- La noche del pasado 14 de febrero muchos famosos disfrutaron de un bello San Valentín, pero también hubo aquellos que se la pasaron de forma solitaria, tal y como lo hizo este actor de la serie de comedia, Vecinos.

Se trata del comediante Eduardo España, quien reveló que el día de ayer habría cumplido 16 años en su relación más larga y, pese a que ésta no prosperó se siente bastante feliz.

Estoy muy desentrenado para tener una relación. Hoy cumpliría 16 años en la más extensa relación que he vivido, pero me siento vivo, sano y feliz." Reveló el histrión en su cuenta oficial de Twitter .

Esto propició que varias personas le brindaran su apoyo, incluso, hubo quienes lo consolaron afirmando que lo mejor era seguir adelante, tal y como lo hizo esta usuario de Twitter.

Mira hacía delante, serle fiel a algo que hubiera sido pero que ya no es y jamás lo será porque la muerte no devuelve a nadie es pérdida de tiempo. Recuérdalo, si quieres pero sigue adelante, bebé. Él ya se fue para siempre y tú no sabes cuánto tiempo de vida te queda ti.