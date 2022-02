Golpe a 'Hoy': Tras cirugías y renunciar a TV Azteca, reemplazo de Anette Cuburu llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una aclamada conductora reapareció en el programa Venga la Alegría esta mañana de martes luego de dejar sin trabajo a su colega Anette Cuburu pues le quitó la titularidad de un importante proyecto en TV Azteca.

Se trata de la guapísima puertorriqueña Vanessa Claudio, quien este 2022 volvió a las filas de la empresa del Ajusco y se convirtió en estelar en el vespertino Al Extremo tras haber renunciado en 2019 para tomar una oportunidad en Telemundo con el programa Suelta la Sopa.

La llegada de la modelo al programa de Azteca provocó furor y también causó que Anette fuera despedida pues aunque anteriormente había varias conductoras a cuadro, como ella y Carmen Muñoz, los ejecutivos de TV Azteca creyeron que la presencia de Vanessa era suficiente para cautivar a los televidentes.

Así se despidió Anette de Al Extremo tras varios meses formando parte del proyecto: "Quedamos de no llorar, pero es difícil porque son amistades, son cariños, gente que cree en ti y en esta carrera tienes la preparación, tienes los sueños, pero si alguien no te da la oportunidad, no sucede nada entonces, gracias, de verdad, primero que nada al público".

Este martes 15 de febrero Claudio volvió a pisar el foro de Venga la Alegría, en el cual ella trabajó por años, pero no porque la hayan contratado otra vez como conductora, sino porque fue invitada por Sergio Sepúlveda para que lo acompañara en su presentación en el reality Reyes del playback.

La guapa conductora, quien ha sido criticada por un supuesto exceso de cirugías en el rostro, se caracterizó como Belinda mientras que el conductor llevó un 'look' al estilo Moderatto y juntos hicieron un playback de la canción Muriendo lento.

El público de TV Azteca quedó encantado al ver a Vane de regreso en el programa que la lanzó a la fama y rogaron a la producción que le den trabajo otra vez o que siquiera le permitan ser parte de Reyes del playback.

A Vane que la dejen participando".

Hermosa, sin duda tenías que estar en el programa".

Sería genial que Vane volviera a VLA".

