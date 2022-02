Horóscopos 15 de febrero 2022: Mhoni Vidente te comparte las predicciones de hoy según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es martes 15 de febrero y para que tengas éxito en todas tus actividades, debes consultar tu horóscopo de hoy, según tu signo zodiacal. Por eso, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, te comparte sus predicciones en esta quincena.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Ve con cuidado si pasas demasiado tiempo en las redes sociales, porque pueden perjudicarte más de lo que piensas. Quizás llegó el momento plantearte apartarte de ellas, al menos por un tiempo.

Tauro

No conoces a nadie que pueda ayudarte a solucionar un tema concreto, pero no te preocupes, pues la suerte estará de tu parte y encontrarás a un desconocido que se ofrecerá a apoyarte. Confía en él, pues es alguien muy competente.

Géminis

No te conviene mostrar a los demás lo impaciente que estás por esa noticia que todavía no llega. Levantarás comentarios negativos y eso no te interesa porque alguien podría dudar de ti, así que deja que todo llegue en su momento.

Cáncer

Te responsabilizas de un trabajo que has hecho y que quizá no está muy bien hecho o te obligan a no hacerlo como te gusta. No obstante, debes dejar claro lo que piensas sobre el asunto, no te calles; si lo haces con testigos delante, mejor.

Leo

Llegarás a la conclusión que no es nada positivo seguir haciendo algo que no le sienta bien a tu organismo; si te estresa esa actividad, lo mejor es plantearte cambiar la forma en que la haces, pues no puedes seguir exigiéndote.

Virgo

Este día querrás estar en contacto con un amigo o amiga que te pone de buen humor porque ve las cosas con un espíritu muy constructivo y positivo. Te vendrá bien hablar con esa persona, pues su opinión es importante para ti.

Libra

Si tienes hijos, intenta aplicar el criterio más objetivo con ellos, pues sabes muy bien a dónde pueden llegar. Aun así, les mostrarás tu confianza y ejercerás un refuerzo 'positivo', lo cual es muy valioso y eres consciente de ello.

Escorpio

Sabrás disimular con mucha inteligencia todo eso que te está pasando y lo cierto es que no quieres que nadie se dé cuenta, pues algo tuyo. Sin embargo, te vendría bien una ayuda externa, de alguien solvente.

Sagitario

Lo que te sucederá hoy es bastante inesperado, pero te traerá una sonrisa y te encontrarás con mucha claridad mental para sacarle partido a ese aspecto favorable para tus intereses personales; déjate llevar por tu intuición.

Capricornio

Sigues preocupado porque sigues sin ver claramente que alguien puede ayudarte en tus intereses. Quizás llegó el momento de revisar tu comportamiento y ver donde están tus errores; procura centrarte en lo importante.

Acuario

Tus habilidades sociales están a la alza, así que te desenvolverás muy bien en un ambiente un tanto frívolo, pero que le va bien a la parte de tu carácter más mundana y desenfadada. Esto te traerá cierta tranquilidad mental.

Piscis

Sentirás bastante curiosidad por algunos temas este día, lo cual te llevará a intentar averiguar ciertas cosas que alguien te quiere ocultar. No te gustan los secretos, te crean cierta ansiedad y hoy estarás muy a la expectativa.

Fuente: Staff