Se queda ciega y subió 20 kilos: Tras 13 años retirada, querida actriz reaparece y hunde a Televisa

Ciudad de México.- Una aclamada estrella de las novelas, quien se retiró de la actuación hace 13 años y hasta se dijo que pronto acabaría ciega por una difícil enfermedad, reapareció en las redes sociales y desenmascaró a la empresa Televisa.

Se trata de la querida actriz mexicana Allisson Lozz, quien saltó a la fama luego de su participación en melodramas como Misión SOS, Alegrijes y Rebujos, Al diablo con los guapos y En nombre del amor y quien desde 2009 decidió renunciar a la televisión.

Meses atrás el programa Hoy retomó una declaración en donde la exprotagonista de Televisa confesó que podría acabar ciega a temprana edad pues aunque trató de corregir su mala visión con una cirugía, médicos tanto mexicanos como estadounidenses le confirmaron que no era candidata para esta pues su córnea estaba "muy mal".

Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", mencionó la mujer.