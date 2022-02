Se volvió mujer: Tras 30 años en Televisa, actor 'desenmascara' a polémico conductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor de Hoy Arath de la Torre, quien tiene más de 30 años de carrera en Televisa y varias veces se ha transformado en mujer para sus proyectos, nuevamente está enfrentando un fuerte escándalo debido a que un conocido actor y su pareja lo exhibieron públicamente por infiel.

Este martes 15 de febrero el comediante Julio Alegría y su prometida, Andrea Rodríguez, decidieron romper el silencio y confirmaron que el protagonista de Dr. Cándido Pérez sí estuvo coqueteando y acosando a ella, pese a que tiene años de matrimonio con la actriz Susy Lu.

Él ignoraba que estuviera casado, me decía que ya no tenía buena relación con Susy Lu, que tenían broncas; si es cierto o mentira, no lo sé... y aunque se estuviera divorciando, él no me importa", declaró la bailarina.

Andrea aseguró que Arath por mucho tiempo insistió en qué volvieran a darse una oportunidad amorosa, pese a que estaba embarazada y sabía que tenía una relación con Julio, quien era su compañero en la obra de teatro El Tenorio Cómico.

Cuando me di cuenta por dónde iban sus mensajes, lo rechacé, pero entre más lo rechazaba y le pedía mantenerse al margen, él más enloqueció, me mandaba mensajes más intensos y se creía el donjuán en la vida real", explicó.

"Él y yo éramos amigos; a pesar de muchas cosas que pasaron, teníamos buena relación en el teatro, me preguntaba por mi embarazo, se portaba bien, pero después ya no me sentí cómoda con sus mensajes".

Asimismo, la prometida de Alegría comentó que sí tuvo una relación con Arath cuando ambos trabajaban en en el programa La Parodia, pero asegura que el amor se terminó hace 15 años y todo por los vicios del conductor.

Terminamos aproximadamente en 2005 porque él tuvo un problema muy fuerte y se internó en un centro de rehabilitación; era mucha fiesta, eran broncas fuertes de alcohol y se metía mariguana, pero eso es cosa de él".

Julio por su parte mencionó que él sí llegó a enfrentar a Arath en El Tenorio Cómico y le pidió que por favor dejara en paz a su novia: "Le dije: 'A ver, Arath, qué es lo que quieres con mi mujer, yo tengo los mensajes', y me dijo: 'Ah sí, pues quiero que me los enseñes', ahí fue donde yo salté, pero Andy y yo estamos en una relación formal y próximos a casarnos... nunca me dieron celos, ese tema me da flojera".

Por último la pareja explicó que ellos no saben nada de la supuesta demanda que interpondrá el conductor del canal de Las Estrellas por sacar a la luz este escándalo de infidelidad.

