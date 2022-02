Tras 11 años retirada de las novelas, famosa actriz fracasa en TV Azteca y ruega volver a Televisa

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien debutó en Televisa hace 24 años con su primer protagónico infantil, fracasa en TV Azteca y ahora pide regresar a la televisora de San Ángel para unirse a famoso programa.

Se trata de la querida Mariana Botas, quien participó en melodramas como Una luz en el camino, Serafín, Cuento de navidad, El precio de tu amor y Atrévete a Olvidarme. En 2011 participó en su última telenovela, Esperanza del corazón.

Desde entonces, Mariana ha actuado en unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, sin embargo, su gran salto a la fama fue al incursionar en la comedia en la serie de Jorge Ortiz de Pinedo, Una familia de Diez.

Botas da vida a 'Martina' en la exitosa serie, sin embargo, en 2021 dejó en shock al cambiarse a las filas de TV Azteca para participar en el reality Todos a bailar. En enero de este año fue eliminada del programa luego de ser capitana de una familia que concursaba.

Tras ese fracaso, al parecer la actriz y exconductora del programa Hoy no quedó muy contenta con su estancia en el Ajusco, pues sorprendió al declarar que buscaba trabajar en una divertida emisión de Televisa.

Durante su programa Envinadas, el cual hace con Daniela Luján y Jessica Segura, la actriz aseguró que "no volverá a entrar a un reality show" y le gustaría probar suerte otros proyectos, hecho que quedó evidenciado en sus historias de Instagram.

En una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos, la actriz contó que le encantaría unirse a la Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa.

He ido a 'Me Caigo de Risa' como invitada y la pasé increíble, me encanta aparte quiero mucho a los hermanos disfuncionales . Está mi hermano Margaleff, mi hermana del alma, Jessica Segura, la Michelle Rodríguez, Faisy, Mariana Echeverría, me encantaría estar ahí de fijo", dijo.