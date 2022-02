Tras 16 años en Televisa, Paola Rojas se confiesa en 'Hoy' y admite ¿que se va a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista Paola Rojas se sinceró en una reciente entrevista con el programa Hoy e hizo impactantes confesiones tanto de su vida privada como laboral, revelando de una vez por todas si dejará las filas de Televisa pronto. ¿Se va a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Primero la guapísima exesposa de 'Zague' contó cuáles son sus secretos de belleza y sin problema admitió que sí tiene arreglitos estéticos en el rostro pero afirmó que jamás ha recurrido a las cirugías:

Imagínate, todos los días me despierto super temprano y estoy expuesta a la luz del foro, maquillaje del que usamos para tele, entonces imáginate, hay que cuidarse la piel", explicó.

Rojas contó que por el momento solo se inyecta sus propias células madres pero no descarta que en el futuro tenga que recurrir al bisturí para embellecerse: Cirugía, yo, en particular, en la cara no lo descarto, pero creo yo no lo necesito por ahora, quizá más adelante, prefiero algún tratamiento o alguna cosita sutil".

Tras comentar que para ella no se ve "rara" con estos tratamientos, Paola también se sinceró y contó si hay planes de abandonar las filas de Televisa tras 16 años como se especuló recientemente en las redes sociales.

Se empezó a tergiversar y ya de pronto mucha gente me empezó a decir '¿que te vas de Televisa' y yo '¡¿Qué?!', pero bueno no", explicó.

Asimismo, la comunicadora de 45 años explicó que no abandonó la radio y que en realidad solamente su programa cambió de horario.

Fuente: YouTube Programa Hoy