'VLA' hunde a Chapoy: Tras pleito en 'Ventaneando' y un 'veto', conductora regresa a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien hace menos de 1 año arremetió contra Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando, por fin superó el supuesto veto que sufrió en TV Azteca y la mañana de este martes 15 de febrero pudo reaparecer en el programa Venga la Alegría.

Se trata de la aclamada atleta mexicana Casandra Ascencio, quien saltó a la fama luego de participar en varias temporadas de Exatlón México y quien tenía tiempo sin aparecer en la televisora del Ajusco porque presuntamente la habían vetado por un pleito con la 'consentida' de los ejecutivos, Mati Álvarez.

El pasado 2021 la llamada 'MVP' exhibió en su perfil de Twitter a la tres veces campeona porque esta supuestamente le habría prometido darle la mitad del premio de la Copa del Exatlón si ambas lograban llegar juntas a la final, pero no cumplió con su palabra.

Álvarez se defendió de esta situación en el programa Ventaneando, donde Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y el resto de los conductores le dieron la razón y le mostraron todo su apoyo.

Cas reaccionó a esta entrevista mediante sus historias de Instagram y se quejó de que ni Pati ni su equipo le dieron la oportunidad de también participar en el debate: "No no entiendo por qué a mí no me contactaron, hubiera estado bien que las 2 hubiéramos estado en vivo".

Bisogno fue uno de los primeros en responderle a la atleta y se burló de ella lanzando frases como: "No invitamos a cualquiera".

Luego de esto varios portales de spoilers publicaron que Asencio había quedado vetada de TV Azteca y que no volvería a participar en otra temporada del reality.

Sin embargo, la producción de VLA ignoró el supuesto veto de Chapoy y esta mañana recibieron a Cas de vuelta en el foro del programa donde le permitieron reencontrarse con algunos compañeros de Exatlón como Macky González y Ernesto Cázares.

Los fanáticos de la atleta se encuentran felices con la reaparición de Casandra en la señal de TV Azteca y piden que la manden como refuerzo a la primera temporada de Exatlón All Star, donde se volvería a topar las caras con Mati.

