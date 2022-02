Adiós 'Hoy': Tras 'veto' de Legarreta, galán de Televisa llega a 'VLA' divorciado y sin un peso

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas, quien habría sido vetado del programa Hoy luego de despotricar contra la titular Andrea Legarreta, reaparece en Venga la Alegría y hace tremendas revelaciones.

Se trata de Alfredo Adame quien tras ser de los galanes más reconocidos de Televisa acabó vetado de la televisora, en la ruina y sin trabajo, además de sostener pleitos con varios famosos y sus exparejas.

El actor estuvo durante 30 años en Televisa protagonizando melodramas como Más allá del puente, Retrato de familia y La fuerza del amor, fue vetado por haber ido a TV Azteca, además de sostener un pleito con Andrea Legarreta luego de dejar el programa Hoy.

Adame acusó a la esposa de Erik Rubín de presuntamente serle infiel, de abusar de su poder en Televisa y hasta de haber sido responsable de su veto en la televisora, el cual duró varios años y habría llegado a su fin apenas recientemente.

El histrión, quien hace unas semanas protagonizó tremendo encontronazo vial con una pareja y una niña en calles de la CDMX, reapareció en el matutino del Ajusco Venga la Alegría para revelar cómo está su situación sentimental luego de dos divorcios.

Incluso, una de ellas lo demandó y él no le pagaba luego de perder, por lo que admitió que estaba en la ruina: "Yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno", declaró hace unos meses.

Luego de que las cámaras del canal de YouTube 'De la Rosa TV' captaron al actor muy cariñoso con una misteriosa mujer en un centro comercial, Adame niega tener una relación sentimental.

En entrevista exclusiva para la competencia de Hoy, el conductor aseguró que la mujer con quien fue captado es actriz y son amigos desde hace varios años, negando un romance y rehusándose a revelar su nombre.

Adame sorprendió después al revelar quién es su amor platónico, pues dijo que se trata de dos famosas cantantes, sobre todo una de ellas, aunque dijo que no lo pelaría: Chiquis Rivera y su madre Jenni Rivera.

La 'Chiquis' me fascina y su mamá me fascinaba también. Son el tipo de mujeres que a mí me gustan (...) Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele, creo que es demasiado famosa para mí".