¿Problemas? Sylvia Pasquel habla de su distanciamiento de Luis Enrique y Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que la dinastía Pinal ha destacado por ser una de las familias más unidas en el medio artístico, tal parece que las cosas no andan del todo bien entre algunos de sus integrantes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que luego de que Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán confirmaron que están haciendo un documental en honor a su madre Silvia Pinal, surgió la duda del motivo por el que Sylvia Pasquel no ha dicho nada al respecto.

Durante la entrevista concedida al programa Hoy, la actriz comentó: "Es un proyecto de Alejandra y Luis Enrique, no es pregunta para mí, pero no me han convocado para ninguna reunión y para nada con relación al proyecto".

Ante el comentario de la reportera sobre que ella es la hija mayor y tiene mucho qué contar sobre doña Silvia, Pasquel añadió: "Pero bueno, cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetarlo".

A pesar de que la actriz quiso acabar con los rumores sobre algunas diferencias con sus hermanos, la actriz dejó entrever que tampoco fue invitada a la fiesta de cumpleaños de la cantante, e incluso bromeó sobre su ausencia en la foto familiar del festejo.

Pues ya con el Instagram, ya ves que ahora te pueden agregar, pues que pongan ahí mi carita. Ellos son la familia Guzmán, que como familia quieren estar con mi mamá y no tienen por qué invitarme y yo no tengo por qué sentirme sentida, ofendida, son momentos como si yo también organizo mi cumpleaños y no los convoco", expresó.

Sylvia Pasquel concluyó diciendo: "Hay momentos que son familiares, de familia, y que no tenemos que estar todos, y eso no quiere decir que dejemos de ser familia, ni que haya problemas en la familia",

Fuente: Agencia México