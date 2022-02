Tras años retirada y sin exclusividad en Televisa, actriz se une a Chapoy y vuelve con protagónico

Ciudad de México.- Una famosa primera actriz, quien perdió exclusividad en Televisa, revela en exclusiva para el programa Ventaneando de Pati Chapoy que regresa a los escenarios este 2022 luego de varios años alejada del teatro y la pantalla chica.

Luego de que en el 2020 trascendiera que se había quedado sin exclusividad en la empresa de San Ángel luego de décadas de trabajo y contagiarse de Covid-19 hace unos meses, Silvia Pinal anuncia por todo lo alto su regreso a los escenarios.

La actriz comentó en exclusiva para el programa de TV Azteca que vuelve a hacer teatro infantil. Desde su casa, hizo la primera lectura de la obra Caperucita roja bajo la producción de Iván Cochegrus, misma que no solo marcará su regreso al teatro, sino también al trabajo.

La primera actriz encarnará a la simpática abuelita en la obra y en su casa, habló en exclusiva para Ventaneando sobre qué siente de volver a trabajar interpretando este icónico personajee.

Se siente muy padre la verdad. Es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos y tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando dice uno 'caperucita' instantáneamente entra una imagen preciosa infantil. No sé de qué color vamos a vestirla, entre rojo y rosa".

Además, agregó: "Creo que es una cosa muy avanzada, creo que a la gente los va a sorprender, a los niños les va a encantar y que a los papás también (...) claro que será una abuelita (moderna) de esas de: 'a toda ma...'".

Al ser cuestionada sobre qué le dijeron sus hijos Alejandra Guzmán, Luis Enrique y Sylvia Pasquel sobre sus planes laborales a los 90 años de edad, dijo:

Nada porque no les he dicho nada... no, pa' qué les voy a decir. Una para que me la copie y otra para que se pelee... no, no".