Vicente Fernández Jr. reacciona al papel de Pablo Montero tras 'encarnar' a su padre en serie no autorizada

Ciudad de México.- El primogénito de don Vicente Fernández rompió el silencio en torno a las series que se preparan sobre la vida del 'Charro de Huentitán', pues además de la autorizada por el cantante antes de morir, Televisa y Univision realizan otro proyecto de este tipo.

Debido a que Pablo Montero será quien protagonice la bioserie no acreditada por la familia Fernández, es que ahora Vicente Jr. se pronunció al respecto del intérprete y la labor que ha hecho para encarnar a su padre.

No tengo razón de cómo vaya a ser, sí es una persona que conocemos desde niño, no lo voy a negar ni tengo por qué negarlo, le deseo todo lo mejor, en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera, que implica para su público y lo que ha ganado”, dijo el artista durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante la pregunta sobre si le hubiera gustado dar vida a su padre en un proyecto de ese tipo, Fernández Jr. comentó: “No, no, ¿quién se parece más?, pues sí yo ¿no?, me gusta más ser como me tocó ser, vivir y ser hijo de una leyenda y llevar su nombre, que lo llevo con mucho orgullo, y esa fue la mejor herencia que me pudo dar”.

Sin embargo, al cuestionarle sobre cómo va el proceso de la serie autorizada, que se realiza bajo la producción de Netflix y Caracol TV, el hermano de Alejandro Fernández negó tener conocimiento alguno. “No, no son temas que tenga que verlos yo, puesto que lo autorizó mi papá, y él sabía todo lo que se iba a expresar ahí”.

Por otra parte, al hablar de cómo recordarán a su padre este 17 de febrero, fecha en que don Vicente cumpliría 82 años de vida, el también cantante dijo: “Siempre se lo festejamos, ahora esperamos tener una misa, y hay un evento charro que se va a hacer, pero ya deben de saber todos ustedes”.

Finalmente, Vicente Fernández Jr. confesó que no ha sido nada fácil adaptarse a la vida sin don Vicente. "Hemos ido saliendo poco a poco, es algo que se tiene que aprender a vivir con eso, pero que estamos seguros que desde donde él está nos está mandando bendiciones y nos seguirá cuidando toda la vida".

