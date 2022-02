Adiós Televisa: Tras romance lésbico y unirse a Chapoy, actriz llega a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante mexicana, quien dio mucho de qué hablar tras declarar que había tenido un romance lésbico, abandonó los foros de Televisa y hace algunas horas reapareció totalmente en vivo en el programa Venga la Alegría.

Se trata de la controversial artista mexicana Regina Orozco, quien el pasado 2021 volvió a la televisora del Ajusco para formar del nuevo reality Todos a bailar luego de haber trabajado en esta empresa por 12 años.

Sin embargo, la controversial intérprete dio la sorpresa de unirse a San Ángel en el 2011 y ahí le dieron la oportunidad de hacer la telenovela Mi marido tiene familia en el 2018 y hasta ser invitada especial del programa Hoy.

En días pasados Regina apareció sentada al lado de Pati Chapoy en el foro de Ventaneando para promocionar la gran final de Todos a bailar, pero olvidándose un poco del tema aprovechó para aclarar que no es lesbiana pese a que en el pasado sí tuvo una relación sentimental con otra mujer.

Ya no soy cougar... bueno poquito. Hace mucho que no pasa pero igual si hay un novio, luego me dicen: '¿no quieres novia?' no, eso fue en mi adolescencia ¡por favor! No, ya basta", expresó.