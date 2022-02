Chapoy hunde a Televisa: Tras subir 32 kilos y veto de TV Azteca, conductora queda fuera de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora de Televisa, quien fue despedida de TV Azteca luego de varios años en Ventaneando y vetada de todas las televisoras presuntamente por orden de Pati Chapoy, abandona el programa Hoy.

Se trata de Martha Figueroa, quien junto a Pepillo Origel, Pedro Sola y Pati Chapoy conformó el primer equipo de Ventaneando en 1996, sin embargo, reveló que en 1998 Chapoy la corrió y presuntamente ordenó que no le dieran trabajo en ningún lado.

La polémica periodista de espectáculos, quien reconoce que se ha metido en pleitos con varios famosos por sus opiniones sin filtro, ha dejado claro que nunca ha tenido una relación muy cordial con la titular de Ventaneando, quien lleva 28 años en TV Azteca.

Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…) Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo. Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo", contó Martha el año pasado.