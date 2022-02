De esta forma, 'El Potrillo' recuerda a Vicente Fernández a 82 años de su natalicio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandro Fernández decidió recordar a su padre Vicente Fernández con una tierna anécdota en el que sería el cumpleaños número 82 del ‘Charro de Huentitán’.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Me dediqué a perderte compartió una fotografía donde se ve a don Vicente arreglándole la corbata a su hijo.

Al pie de foto Alejandro Fernández contó una de las situaciones que vivió al inicio de su carrera musical. “El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho”.

Acto seguido, 'El Potrillo' reveló cómo le ayudó el patriarca de la Dinastía Fernández a controlar esa situación: “Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino.

Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo.

Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé.”

Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo”, relató el cantante.

Finalmente, Alejandro envió un amoroso mensaje a su padre. "Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la

familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre! ??”.

Por su parte, Doña Cuquita Abarca y su primogénito, Vicente Fernández Jr. aparecieron públicamente para recibir a la prensa en el rancho Los 3 Potrillos, y conmemorar la misa en honor al fallecido cantante con motivo del que hubiera sido su cumpleaños.

