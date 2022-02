Luto en Televisa: Andrea Escalona recuerda a Magdita tras su inesperada muerte: "Te extraño tanto"

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa Andrea Escalona nuevamente se logró apoderar de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas horas rindió un merecido homenaje a su fallecida madre, la productora Magda Rodríguez.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exnovia del conductor Daniel Bisogno publicó una grabación de antaño para recordar a la 'Reina del rating' y todas las lecciones que le dio en vida.

Se trata de una entrevista que 'La Escalona' brindó al programa Hoy cuando recién se integró en 2018 y donde explica que su pasión por la televisión se la inculcó Magdita:

La verdad que me encanta este trabajo porque como mi mamá era productora, cargaba conmigo para todos lados, porque no sabía dónde dejar a la niña y yo le decía 'mami, te hago un reportaje' y ya que lo hacía, pues 'mételo al aire' y va, y me daba unos cagues si bajaba el rating y me decía 'no, tienes que dar lo mejor'... la verdad que Magda es una gran maestra", dice la conductora.