Se desfiguró: Tras acabar en manicomio, desaparecida actriz 'vuelve' a Televisa con protagónico

Ciudad de México.- Luego de revelarse que Adela Noriega podría volver a Televisa y estaría en negociaciones tras 14 años retirada del medio artístico, surgen especulaciones sobre el proyecto al que podría unirse.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga informó en exclusiva hace unos días que aunque Fernando Colunga fue confirmado como protagonista de varios proyectos en Telemundo como Historia de un clan y ahora El Conde, habría sido llamado por Televisa.

Y esque comentó que el productor José Alberto 'El Güero' Castro lo querría para dar vida a 'Enrique de Martino' en la nueva versión que producirá de El Maleficio, quien en la versión original de 1984 fue interpretado por Ernesto Alonso.

Zúñiga puso en duda que el contrato de Colunga en Telemundo sea muy extenso por esta razón:

No hay imágenes de 'Historia de un clan' y no se vuelve a mencionar en el upfront de Telemundo. Mencionaron varias telenovelas y series pero no la 'historia de un clan', lo que me hace pensar que pudo haber sido cancelada o Colunga ya no va y solo hará la del 'Conde'", supuso.