"Todo mundo es de cristal": Adal Ramones sale en defensa de hija tras amenazas en redes sociales

Ciudad de México.- El presentador mexicano se pronunció en contra de las personas que atacaron a su hija Paola a través de las redes sociales debido a que la joven le jugó una broma a una de sus empleadas domésticas.

Paola Ramones subió en su cuenta de TikTok un challenge donde se le puede ver junto a su novio, el influencer Daniel Khosravi, incitando a la mujer a romper una tabla de madera con la cabeza.

Pero ya en un inicio la hija del exconductor de Otro rollo y su novio le “ponen el ejemplo” a Rosita simulando romper una pieza de madera ficticia, mientras que a la empleada le dan una tabla real.

Inmediatamente las reacciones contra la joven no se hicieron esperar, por lo que ahora Adal sale en su defensa argumentando que era un simple juego durante su encuentro con la prensa en la obra ‘José el Soñador’.

Realmente no quiero ahondar en eso porque se hizo muy fuerte, como la gente puede agredir a una chica en un juego de video, o sea, Paola siempre ha sido incluyente, y se me hizo tan fuerte porque parece que hubo gente, afortunadamente no toda, hubo gente que la amenazó, por eso digo ¡no puede ser!, ¿en dónde perdimos la brújula?, de decir ‘¿por qué me voy a ofender por eso?’", dijo el conductor al escuchar las primeras preguntas sobre el tema.

De la misma manera, Ramones confesó que su hija se puso mal por los mensajes en su contra. “Se sacó de onda porque decía ‘papá, nos reíamos tanto’, y a parte se especuló, era una tabla, era la misma madera, todos jugaron, se dio en la torre ella, su novio, la amiga de la escuela, Paola también, o sea, todos jugaban, creo que muchos quisieron agarrarse a alguien para crucificarlo, pero no se vale las cosas que escribe la gente, o sea, es como peor, como si fuera un asesino”.

Ante este escenario, Adal tuvo que hablar con su hija sobre el poder de las redes sociales. “Lo único que le dije es ‘tú tranquila, a Dios gracias no estás en México, no sé qué pasaría si fueras a una tienda’, pero, la gente toma el valor aquí, ya en la calle no te lo dicen, pero digo ‘chaparra, es algo que vas a tener que aprender, es duro, pero a veces la gente está dolida por otras cosas y agarra a alguien’, pero fue muy duro porque es una chamaca de 20 años que estaba jugando para hacerlo así… ¡fue fuerte!”.

Finalmente, el presentador subrayó que su hija no actuó de mala fe, además de señalar a la gente que la agredió por Internet. “Ella está empezando una nueva vida en Los Ángeles, estudiando cine, y le digo ‘a ver chaparra, tu intención era divertirte y hacerlo padre, incluir a todo mundo y la gente lo tomó a mal, pero así es esto, ahora todo mundo es muy, muy de cristal, así que trata de evitar hacer estas cosas”.

