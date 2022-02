Tras 12 años en TV Azteca y casi morir, famoso villano de novelas vuelve a Televisa ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas regresa a Televisa con un importante proyecto luego de haber estado cerca de morir al ser hospitalizado por Covid-19 en 2020 y estar varios años en TV Azteca y Telemundo.

Se trata de Leonardo Daniel, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel en Mundo de juguete (1975). También estuvo en Los ricos también lloran, La fiera, Rosa salvaje, Amor del barrio, Cañaveral de pasiones y La antorcha encendida.

En 1998, el actor sorprendió al irse a TV Azteca, que en ese año llevaba apenas unos años de haberse fundado. Ahí estuvo durante 12 años trabajando en melodramas como Azul tequila, Cuando seas mía, Agua y aceite y Pobre diabla.

En Telemundo hizo Corazón valiente, Dama y obrero, El Chema y El Señor de los Cielos, sin embargo, en 2019 regresó a Televisa por la puerta grande al unirse al elenco de la nueva versión de Cuna de lobos y a Médicos, línea de vida.

Al llegar la pandemia, su salud corrió peligro y temió morir, ya que tuvo que ser hospitalizado a finales del 2020 tras contagiarse de Covid-19. Por esta razón, quedó fuera de la telenovela Vencer el desamor donde interpretaría a 'Lino Ferrer'.

Iba consciente al hospital. Estuve una semana en terapia intensiva pero no me tuvieron que intubar afortunadamente. Llegué a temer por mi vida. Es un pensamiento que llega a ti porque ahí es donde entiendes que el Covid-19 sí s una enfermedad mortal. Me estabilizaron", dijo para 'Ventaneando' al salir del hospital.