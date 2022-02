Tras admitir arreglitos, Paola Rojas deja en shock a Televisa al reaparecer ¿desfigurada?: "Ay Dios"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa periodista Paola Rojas logró hacer enloquecer a todo su público de Televisa y admiradores de las redes sociales debido a su más reciente aparición en el programa Netas Divinas.

Como se recordará, hace un par de días la exesposa del comentarista deportivo 'Zague' brindó una entrevista exclusiva al matutino Hoy donde se confesó como nunca antes y admitió que sí tiene algunos arreglitos en el rostro, pero aseguró que son solo cosas sutiles y ninguna cirugía.

Cirugía, yo, en particular, en la cara no lo descarto, pero creo yo no lo necesito por ahora, quizá más adelante, prefiero algún tratamiento o alguna cosita sutil".