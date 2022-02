Adiós 'Hoy': Tras 43 años en Televisa, famosa villana firma contrato con TV Azteca y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz mexicana, quien trabajó durante 43 años en Televisa, confirmó que firmó contrato en TV Azteca para un importante proyecto y este viernes 18 de febrero acudió a presumir la noticia al programa Venga la Alegría.

Se trata de la reconocida estrella mexicana Laura Zapata, quien fue la villana por excelencia de múltiples telenovelas de San Ángel como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata.

El año pasado la media hermana de Thalía sorprendió al unirse a las filas del Ajusco este año para concursar en MasterChef Celebrity México, del cual lamentablemente fue eliminada rumbo a la gran final.

Pero como su controversial carácter dio mucho de qué hablar, ahora la empresa de Ricardo Salinas Pliego le dio una nueva oportunidad y la contrató para ser juez de su nuevo reality show Music Battles México.

Durante esta mañana Laura dio un duro golpe al programa Hoy pues volvió al foro de Venga la Alegría para hablar de este nuevo proyecto y contó su emoción por haber sido contemplada:

Encantada de estar en este nuevo proyecto y de estar aquí con ustedes en VLA", expresó la villana de novelas.

Zapata explicó frente a las cámaras del matutino que ella será una jueza implacable en Music Battle y advirtió que no perdonará a ningún concursante: "Yo voy a buscar que me llame la atención, que tenga presencia escénica, que sea cuadrado y que tenga todo para representar a la música mexicana... ¡no voy a aceptar a nadie que no cante!".

