Adiós TV Azteca: Tras 17 años en Televisa, Pato Borghetti reaparece y confirma su salida en 'VLA'

Ciudad de México.- El famoso conductor Pato Borghetti, quien formó parte de Televisa durante 17 años, reapareció luego de una semana entera fuera de TV Azteca y confirmó en vivo su repentina salida en el programa Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el originario de Buenos Aires, Argentina, debutó en la pantalla de la empresa del Ajusco en 2017 cuando se incorporó a la conducción del matutino y además debutó en las telenovelas con el proyecto Tres Familias.

Sin embargo, Pato ya tenía consolidada una carrera gracias a Televisa, donde debutó en 1999 cuando participó en el melodrama DKDA Sueños de juventud y posteriormente en Amor mío, Rebelde, Atrévete a Soñar, Antes muerta que Lichita, y muchos otros más.

Durante toda esta semana, el exesposo de la actriz Grettell Valdez mantuvo al filo del asiento a sus seguidores debido a que no apareció ningún día en VLA y tanto él como la producción del programa mantuvieron en misterio la razón de su larga ausencia.

Afortunadamente este viernes 18 de febrero Borghetti volvió a VLA pero solo a través de una videollamada y para presentar su renuncia.

¿Deja el programa? El argentino explicó que había decidido abandonar voluntariamente el concurso Reyes del playback debido a que esta semana no presentó ningún número pues tuvo que salir del aire por un "motivo personal", descartando así que tenga Covid-19.

Estoy bien, necesité unos días para resolver unos problemas personales... gracias por estar al pendiente... uno de mis compañeros está a punto de salir y no se me hace justo y aunque me duele mucho porque estaba muy ilusionado, yo me autoelimino, es un buen gesto en esta semana del amor y la amistad".