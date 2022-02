Adiós TV Azteca: Tras años retirada, un divorcio y cirugías, protagonista de Televisa llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien se retiró hace unos años y renunció a su contrato de exclusividad en Televisa para poder irse a Telemundo y TV Azteca, reaparece en el programa Hoy tras sufrir una dura crisis personal.

Se trata de la actriz Sara Maldonado, quien en 2020 vivió un difícil momento personal que la llevó a estallar en redes sociales y contar a sus seguidores que mientras estaba recuperándose del Covid-19, sufrió un aborto y descubrió la infidelidad de su entonces pareja.

Además, reveló que él la abandonó al día siguiente para irse a trabajar mientras ella caía en una profunda depresión. Debido a esta delicada situación, medios como TVNotas reportaron que presuntamente se habría hundido en el alcohol.

Meses después, la artista de 41 años mencionó que se sometería a unas cirugías estéticas. Según TVNotas, se hizo una lipoescultura, se retiró los implantes de senos y pidió que su propia grasa se la pasaran a glúteos y al pecho para presumir una nueva y renovada figura.

La protagonista de melodramas de Televisa como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite, Mundo de fieras y Tormenta en el paraíso, decidió renunciar para irse a Telemundo en el 2010, donde participó en Aurora, La reina del Sur y Camelia la texana.

En 2017 se cambió a TV Azteca donde hizo Las Malcriadas y justo antes de que llegara la pandemia, su último trabajo fue la serie Los elegidos para Televisa. Desde entonces se mantuvo alejada de la pantalla chica.

Ahora, reapareció ante los medios de comunicación para presentar la obra de teatro Prueba perfecta, momento en que fue cuestionada por su estado de salud, luego de que hace más de un año atravesó un duro momento de depresión.

Como me ven ahorita, pues así estoy, estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila, estoy emocionada", dijo con una sonrisa para el programa Hoy.

Tras el engaño de su expareja y la difícil pérdida de su bebé, Sara reflexionó sobre las lecciones que le dejó este episodio de su vida.

Saber que no estamos solos, que siempre que te sientas en una situación vulnerable, hay que pedir ayuda y que siempre hay grupos de ayuda y gente que te va a querer y apoyar, y sobre todo no tratar de juzgar a las demás personas cuando están en momentos de crisis, porque es súper importante dar apoyo".

Finalmente, la artista, quien se divorció de Billy Rovzar en 2011 tras tres años de matrimonio, confesó que más allá de su trágica ruptura amorosa, no descarta volver a enamorarse e incluso convertirse en madre.

Siempre creer en el amor, siempre. Todo es posible, la verdad es que he cambiado mi manera de ver la vida, no creo que ser mamá simplemente sea ser mamá biológica, creo que podría ser mamá, digo soy mamá de dos gatitas, o sea, igual y podría adoptar, no sé… ahorita estoy enfocada en la carrera, este año por lo menos este 2022 en la obra de teatro", remató.