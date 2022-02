¿Fue el karma? Belinda estaría devastada luego de romper con Christian Nodal: "Muy triste"

Ciudad de México.- A casi una semana de que oficialmente terminara la relación entre Christian Nodal y Belinda, un amigo muy cercano de la cantante reveló a los medios que la también actriz estaría "triste, muy triste".

Fue Alfonso Waithsman, maquillista y amigo de 'Beli' quien informó que la también modelo no la estaría pasando nada bien luego de que el pasado sábado 12 de febrero, Christian Nodal compartiera el fin de su relación y compromiso con la intérprete de Sapito.

En la imagen, el comunicado oficial de Christian Nodal sobre la ruptura con Belinda

El maquillista detalló que, conociendo a Belinda y lo "sensible que es", lo más probable es que esta ruptura la tenga "muy triste", por lo que él le dará "mucha energía, cariño y mensajes de amor".

Debe de estar, me imagino, por lo que la conozco, por lo sensible que es, debe estar triste, muy triste. Y nada, [solo queda] mandarle mucha energía, cariño, mensajes de amor. Todas las rupturas y separaciones son difíciles. Y una relación tan bonita, duele", aseguró el amigo de la exactriz de Televisa .

Por otra parte, respecto a si la cantante devolverá el anillo de compromiso que Nodal le dio hace unos meses, Waithsman, dijo que es un tema delicado y que no le corresponde decir si lo entregará o no.

Esas un tema súper delicado porque yo trabajo con Belinda desde hace muchísimos años y es una mujer que, aparte de trabajar con ella, le tengo un gran cariño y hay una gran amistad de muchos años. Y creo que es un tema delicado, no me correspondería a mí decir si (el anillo) lo tiene que regresar o no. Son decisiones de pareja", puntualizó.