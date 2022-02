No puede hablar bien: Enfermo y sin trabajo en Televisa, actor acaba en la ruina y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de telenovelas de Televisa vuelve a los escenarios luego de problemas económicos y un divorcio y revela en TV Azteca que padece una grave enfermedad en el cerebro que lo hace perder el habla.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alex Ibarra, quien debutó en los melodramas en 1987 al unirse a la telenovela Tal como somos. También participó en otras como Alcanzar una estrella I y II, Gotita de amor, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Por amar sin ley.

Aunque en 2021 estuvo en SOS Me estoy enamorando, en 2016 perdió su contrato de exclusividad con Televisa y se dijo que no la estaba pasando bien económicamente, pues no tenía dinero.

Ahora, el histrión decidió sincerarse con TV Azteca sobre su estado de salud y dejó en shock al confesar para Venga la Alegría que padece una enfermedad cerebral desde hace 20 años que es bastante delicada.

Ibarra, quien regresa con la nueva temporada de la obra Vaselina, impactó al no poder hablar correctamente, lo que hizo que explicara que actualmente no goza de la mejor salud, pues padece una enfermedad que afecta sus cuerdas vocales.

El actor, quien atravesó una tormentosa separación de Mar Milla, madre de sus hijos, explicó que no existe terapia para su condici��n por lo cual tiene que recurrir al bótox.

El cable que conecta el cerebro con las cuerdas, manda una señal equivocada para que tenga espasmos. Me lo controlan con bótox, pero ahorita no me he inyectado, digamos que esta es mi peor versión", dijo con notorios cambios en su voz.

Contó que este padecimiento es progresivo, por lo que lamentablemente irá empeorando.

Llevo 20 años con esto, pero es progresivo, cada vez va a estar peor, pero ya estoy acostumbrado, entonces me inyecto y hablo perfecto, pero no me inyecto cuando realmente (no lo necesito)", explicó.

También platicó que solo se inyecta cuando necesita hablar mucho: "Si tengo una temporada muy larga pues sí voy y me inyecto, cuando hago teatro pues puedo fingir la voz, si hablo como fresa se me olvida, no hay nada, pero esa no esa no es mi voz".

Finalmente, el hijo de Julissa contó que no hay terapia para arreglarlo, solo el bótox, el cual paraliza las cuerdas y hace que el cerebro "no obedezca la señal equivocada".

Pese a esto, el histrión de 48 años se dijo decidido a continuar luchando y tener trabajo por el bien de sus hijos luego de una larga batalla legal contra su expareja, a quien señaló por presuntas infidelidades.

Como se recordará, en 2020 ella exhibió que el actor estaría en la ruina, asegurando que "no le va nada bien, no tiene dinero ni para hacer el super", sin embargo, lograron llegar a un acuerdo por sus hijos.

Fuente: Canal de YouTube de Venga la Alegría y Ventaneando