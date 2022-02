Presunto video de Roberto Palazuelos junto a líder del Cártel del Golfo circula en internet

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos continúa en la polémica tras sus aspiraciones a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo, y en las últimas horas, se difundió un video en el que presuntamente está acompañado por el exnarcotraficante José Manuel Garza.

— "¿Está persona quién es?", pregunta un hombre detrás de la cámara.

—"Es el líder del cártel del Golfo, ya pagó sus penas y ahora ya es gente decente", responde Palazuelos.

Vestido con una camisa y una gorra, el supuesto excriminal agregó: "Soy un diamante en bruto, dice él (refiriéndose al empresario), y estoy con el Diamante Negro y yo soy un diamante en bruto".

Dicha grabación generó una ola de comentarios de todo tipo contra el actor, empresario y político, quien horas más tarde, sin hacer mención del clip, declinó sus intenciones políticas.

Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado", expresó Palazuelos a un diario de circulación nacional acerca de la plática que mantuvo con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.