Shock en Televisa: Tras 21 años casados, Erik Rubín admite infidelidad a Legarreta con una amiga

Ciudad de México.- El exTimbiriche Erik Rubín dejó en shock a todos en Televisa al 'admitir' infidelidad a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta luego de 21 años casados.

Rubín estuvo de visita en el programa Netas Divinas, transmitido por Unicable, y habló de más sobre su matrimonio con Andrea Legarreta, dejando que se asomara su lado más seductor, el cual ha presumido desde su juventud.

Con motivo del 14 de febrero, el exTimbiriche comentó que aunque no es fan de la mercadotecnia, sí da detalles en el Día de San Valentín. Además, hizo tremenda confesión sobre mujeres que están en su vida y cómo reacciona su esposa.

Las 'Netas' y el cantante discutían sobre el tener amigos atractivos siendo casados, pues hay parejas que no se permiten el uno al otro tener amistades, sobre todo si son guapos(as).

Yo tengo muy buenas amigas y amigas que están bien buenas. No debe haber un impedimento. Si estás guapo o no, o sea es que es mi amigo (..) la verdad yo soy muy amiguero y tengo muchas amigas", confesó Erik.

Consuelo Duval le preguntó qué opina Andrea de esto y dijo sin tapujos que no tiene problema, ya que él es así y no pensaría cambiar por ella: "No tiene bronca porque yo soy así, tienes que seguir siendo tú, no vas a cambiar por la pareja porque entonces...".

Y aunque Duval mencionó que las mujeres tienen "mucho colmillo" y detectan qué mujeres quieren ser más que una amiga, Rubín estuvo en desacuerdo, asegurando que "no siempre" aciertan con su intuición. ¿Será que la conductora es muy celosa?

El también actor dejó entrever que la madre de sus dos hijas le ha llegado a cuestionar sobre algunas amigas por pensar que podría haber algo más, pero él negó que este haya sido el caso, hasta bromeando con que le fue infiel "con solo un besito".

No siempre (aciertan)... Andrea es muy alivianada pero decir así como 'qué onda', no pues... y normalmente son amigas guapas. No ha pasado de un besito y un...", dijo en broma y desatando las risas de las conductoras.

En los últimos meses, han resurgido los romances que tuvo Rubín con Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y hasta María Conchita Alonso, sin embargo, todos esos amoríos fueron en su juventud y antes de casarse con Andrea Legarreta.

Aunque el cantante ha admitido que siempre fue coqueto durante su época soltero y en Timbiriche, y al propia conductora ha dicho que él tenía fama de ser mujeriego y rompecorazones, actualmente conforman uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo.

Pese a que también han reconocido que en algún punto consideraron el divorcio y separarse, el amor ha sido más fuerte y Andrea Legarreta no ha expresado molestia alguna por los amores de juventud que le han salido a Erik.

En una reciente entrevista con la prensa en la alfombra roja de la obra de teatro José el soñador, la conductora habló de las críticas y rumores negativos que surgen en redes, sincerándose sobre su vida personal.

No todo es perfecto, ha habido momentos complicados y etapas duras, sin embargo, hemos salido adelante por amor y al final porque queremos seguir juntos y más allá de lo que la gente pueda opinar, si hay grilla o no, o ataques".

