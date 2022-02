Subió 30 kilos: Divorciado y sin exclusividad en Televisa, dan protagónico a galán ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Un querido galán de Televisa, cuya imagen física cambió radicalmente y se dijo fue 'despreciado' por sus kilos de más, revela que tiene en puerta codiciado protagónico ¿en TV Azteca?

Se trata de Eduardo Santamarina, quien protagonizó telenovelas entrañables en la televisora de San Ángel como Salud, dinero y amor, Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón, sin embargo, perdió su contrato de exclusividad en el 2017.

Luego de este año, productores habrían dejado de contratarlo y de ofrecerle trabajo en melodramas presuntamente por descuidar su físico. El histrión subió más de 30 kilos, se dejó crecer una prominente barba y lucía irreconocible.

Su apariencia era muy distinta a la que presumía cuando era el protagonista más famoso en la pantalla chica. El actor insistió en que su metabolismo cambió, además de reconocer que se abandonó a sí mismo

Gordo también me gusto, lo comido nadie me lo quita. Voy para 52 años, el metabolismo ya no es el mismo y soy consciente de que debo de cuidarme", dijo en TV Azteca hace un par de años.

Santamarina estuvo casado con Itatí Cantoral, de quien se divorció en 2004, además de haber tenido un romance con Susana González. El actor se ha sincerado también sobre su lucha contra el alcoholismo y un oscuro pasado del que logró salir adelante.

Desde 2009, Lalo está casado con la actriz Mayrín Villanueva y en el último año poco a poco ha recuperado su imagen de galán, pues ha bajado de peso, luce sano y más feliz que nunca.

Tras estar en Telemundo en el 2020, en 2021 sorprendió al interpretar al villano 'Octavio Toscano' en La Desalmada, telenovela de Las Estrellas que rompió récords de audiencia y se coronó como la más vista del año.

Ya desde hace días se rumoraba que Santamarina había audicionado para un importante proyecto que se cocina en la 'Fábrica de sueños', la nueva versión de El Maleficio, la cual será producida por Jose Alberto 'El Güero' Castro.

Y esque en su encuentro con la prensa, Lalo compartió que tiene un proyecto en puerta nada más y nada menos que en Televisa, aunque reiteró que no puede decir mucho del tema.

No puedo, me choca decirles así pero nimodo no puedo decir nada, pero sí hay un proyecto en puerta en Televisa... una telenovela, no puedo decir más".