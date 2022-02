Televisa hunde a TV Azteca: Tras traición de ejecutivos, Chapoy fracasa y deja 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ventilarse supuestos roces con ejecutivos de TV Azteca y se ventilara el plan de Televisa para hacer competencia a Ventaneando, Pati Chapoy deja los foros de la televisora.

Este viernes 18 de febrero la gran ausente en el foro de la emisión de espectáculos fue Pati, quien ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a que se reporta que el rating de Ventaneando iría en picada.

La directora de espectáculos en el Ajusco, quien empezó en la televisora de San Ángel pero fue despedida en los 90's y ha estado 28 años en las filas del Ajusco, no apareció a cuadro este viernes, por lo que empezaron las especulaciones.

Como se recordará, el periodista Alejandro Zúñiga divulgó en su canal de YouTube que el programa de Pati tendría al programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano de Imagen TV, pisándole los talones en cuestión de audiencia y pronto serían superados.

Además, desde que se confirmó la fusión entre Televisa y Univisión y su nueva plataforma Vix+, se dice que ya alistan su propio programa de espectáculos para acabar con Ventaneando, como en su momento lo hizo La Oreja, conducida por Pepillo Origel.

Seguramente vendrán cambios o ajustes para volver a subir la audiencia pues como ellos la llaman, la universidad del espectáculo, está a punto de acabar", dijo Zúñiga sobre 'Ventaneando'.

Aunque este viernes tuvieron de invitado a Manolo Caro para hablar de su próximo proyecto, ni Pati ni Pedro Sola se presentaron al aire. El carismático 'Tío Pedrito' tampoco acudió al programa este jueves.

Aunque la conductora no ha aclarado por qué no estuvo al aire, por la mañana publicó un video de unas palmeras, lo que significa que probablemente ya no está en la CDMX y se está tomando unos días fuera de los foros. Hasta ahora, se desconoce si la periodista volverá o si decidió tomarse una pausa más larga.

Supuesto pleito con ejecutivos

Desde hace unos años se rumora que ejecutivos de TV Azteca traerían en jaque a Pati Chapoy, ya que se sabía que la titular de Ventaneando tenía fuertes diferencias con el fallecido Alberto Ciurana, pues cuando él trabajaba en Televisa intentó meterla presa.

Ciurana falleció en marzo del año pasado por Covid-19, sin embargo, todo su equipo de trabajo permanece en la empresa y se rumora que tendrían bastantes desacuerdos con la directora de espectáculos.

Algo que lo confirmaría sería la llegada de los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain a TV Azteca, luego de que destrozaran en críticas a varios talentos de la empresa, incluyendo a William Valdés y Daniel Bisogno, quien insultó al argentino en Ventaneando.

Sería que la rivalidad de la periodista sería con Sandra Smester, actual directora de contenidos, sin embargo, esto no ha sido confirmado por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Twitter @ChapoyPati e Instagram @ventaneandouno