Tras 33 años en Televisa y veto de TV Azteca, polémica conductora sale del aire por grave razón

Ciudad de México.- La polémica periodista y exconductora de Televisa Adela Micha, quien fue despedida y vetada de la televisora de San Ángel y también de TV Azteca, sale del aire y ventilan el delicado motivo.

Como se recordará, en 2016 a Adela le dieron las gracias en Televisa tras más de 33 años en sus filas. Posteriormente, fue castigada tanto de esta televisora como la de la competencia por órdenes de ejecutivos, ya que ni su imagen podrían mostrar en algún programa.

El pasado mes de diciembre, al ser hospitalizada la primera actriz Silvia Pinal y luego detectársele Covid-19, la conductora cometió un grave error al no darse cuenta que estaba transmitiendo en vivo en su programa Me lo dijo Adela y 'predecir' el deceso de Pinal.

¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse ¿por qué no me escriben algo y se los grabo?", le dijo Adela a un miembro de su producción sin percatarse que estaban en vivo.