Tras dejar 'VLA' y cirugías, conductora vuelve 'desfigurada' a TV Azteca y altos mandos ¿la vetan?

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa conductora, quien por años formó parte de Venga la Alegría, habría recibido un duro regaño por parte de los altos mandos de TV Azteca tras volver 'desfigurada' a la empresa.

Se trata de la guapísima mujer puertorriqueña Vanessa Claudio, quien este 2022 se reincorporó a la televisora del Ajusco tras haber renunciado en 2020 al conseguir una oportunidad para integrarse a Telemundo como panelista del programa Suelta la Sopa.

Este años los ejecutivos de Azteca Uno le dieron de nuevo la bienvenida y la contrataron para que condujera el vespertino Al Extremo luego de que Carmen Muñoz renunciara y que Anette Cuburu se quedara al frente sola. Esta conductora fue despedida tras el ingreso de Vane.

No obstante, este viernes 18 de febrero salió a la luz que Claudio no tendría muy contentos a sus jefes con su nueva imagen y es que el periodista Álex Kaffie aseguró que le habrían prohibido seguirse inyectando el rostro pues consideran que ya no se ve bien.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el 'Villano de los espectáculos' informó: "Sus jefes le han pedido a la conductora ¡que ya no se inyecte botox en la cara!".

La orden vino por parte de sus superiores: 'deja de inyectarte botox en el rostro'. Esa es la exigencia que Vanessa Claudio, conductora de Al Extremo, recibió hace días. Y es que sus jefes alegan que la cara de la presentadora ha perdido naturalidad y gesticulación por el exceso de toxina botulínica que se ha puesto en la cara", agregó Álex.

Cabe resaltar que tras su reincorporación a las filas del Ajusco, varios internautas han destrozado a la conductora de 38 años pues consideran que está sumamente cambiada desde que debutó en la televisión y afirman que esto se debe a las cirugías y arreglitos estéticos a los que se habría sometido.

