Tras truene con Nodal, Belinda revela que denunciará a reporteros por violencia de género

Ciudad de México.- Belinda empleó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje dedicado a algunos integrantes de la prensa, luego de que en días pasados fuera captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México huyendo de los reporteros que la cuestionaban por su rompimiento con Christian Nodal.

Sin miramientos, la intérprete española arremetió contra los medios de comunicación que a su parecer han cruzado la línea del respeto que debe existir con los artistas, por lo que buscará poner un alto, destacando que recurrirá a las autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos.

Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans, es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación.

Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando, y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable.

No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas.

Esto no es sólo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera.

Para mis fans, no tengo más qué agradecimiento eterno y cariño mutuo. soy de ustedes y ustedes me deben. mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose”.

Hasta el momento se desconocen los nombres de los medios o de los periodistas que han provocado esta acción de la intérprete, quien por ahora ha preferido mantener en secreto los motivos de su ruptura con el cantautor mexicano, que este día lanzó el sencillo “Ya no somos ni seremos”, el cual algunos seguidores han catalogado como una dedicatoria para ella.

