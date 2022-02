Adiós Chapoy: Tras romance lésbico, actriz de Televisa acaba de luto y sin trabajo en TV Azteca

Ciudad de México.- Una controversial actriz y cantante, quien en su juventud tuvo un sonado romance lésbico y dejó Televisa para irse a TV Azteca, se viste de luto en su último programa al aire en la televisora del Ajusco.

Se trata de Regina Orozco, quien este sábado 19 de febrero anunció que está de luto por la trágica muerte de su padre apenas un día después de su cumpleaños número 58 y en el día en el que se despide de su programa en el Ajusco.

Y esque la actriz, quien formó parte de las filas de Televisa hace unos años al unirse al elenco de Mi marido tiene familia y hasta estar varias veces de invitada en el programa Hoy, aceptó en 2021 ser juez en el reality Todos a bailar.

El programa, conducido por Ingrid Coronado en su regreso a la televisión, tiene su gran final este sábado por la noche y Regina ya fue confirmada como parte del jurado pese a haber sufrido la dura pérdida de su padre hace unas horas.

A través de sus redes sociales, la cantante despidió a su padre José Guadalupe Orozco Gavaldón y le dedicó un conmovedor mensaje acompañado de un video en el que muestra algunos momentos que compartieron juntos.

De inmediato, usuarios, colegas y amigos de la artista mexicana, quien destaca siempre por su gran talento y excentricidad en el escenario, le mandaron mensajes de apoyo y sus condolencias.

Antes del deceso de su padre, la intérprete compartió en entrevista con varios medios nacionales que decidió regresar a la televisión de la mano del Ajusco debido "a la comodidad y autenticidad" que le ofreció la empresa.

Me he sentido muy bienvenida y sobre todo muy respetada, me gusta porque me dejan ser como soy y creo que por eso ha funcionado; lo único que me han dicho es 'no hables de política', pero yo entiendo porque es un programa de baile y de familia", dijo Orozco.