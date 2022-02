Adiós 'Hoy': Tras 14 años en Televisa y un divorcio, conductor traiciona a Chapoy y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien estuvo durante 14 años haciendo telenovelas en Televisa y hace tres años se cambió a las filas de TV Azteca, llega a Venga la Alegría, matutino que no tendría muy buena relación con Pati Chapoy.

Se trata del actor y cantante Álex Sirvent, quien alcanzó la fama en el grupo Mercurio. En su etapa como cantante también la hizo de conductor pues estuvo varias veces de invitado en la versión de fin de semana del programa Hoy, Hoy Sábado.

Luego de abandonar Mercurio, Sirvent decidió enfocarse en la actuación y entró al CEA de Televisa. Su primer melodrama fue Corazones al límite en el 2004 y luego vinieron más telenovelas muy exitosas.

Sirvent se casó en 2010 con Ximena Herrera, sin embargo, en 2013 se divorciaron en medio de especulaciones de por qué había terminado su matrimonio, aunque él mencionó que luchó hasta el final.

El galán estuvo en melodramas como Contra viento y marea, Yo amo a Juan Querendón, Un gancho al corazón, Para volver a amar, Amor bravío Lo que la vida me robó, La Amazonas y Por amar sin ley, pero en 2018 se fue a TV Azteca.

En la competencia tuvo protagónico al estelarizar junto a Cynthia Rodríguez Educando a Nina, aunque resultó un fracaso en audiencia. Dos años más tarde participó en el reality Survivor México y se unió a Pati Chapoy al acudir a Ventaneando.

En el 2021, debutó como conductor de fijo en el programa transmitido por el Canal A+ Arriba la Tarde, sin embargo, salió del aire poco después al no alcanzar el rating esperado.

Actualmente, Sirvent forma parte del elenco principal del matutino Venga la Alegría: Fin de Semana, sin embargo, este viernes sorprendió en el matutino de entre semana para dar tremendo show con sus compañeros, dejando atrás la emisión de Chapoy.

Y esque junto a Gaby Ramírez, Rafael Serdán, Cyntia y Olga Mafud interpretaron un popurrí de Rebelde en el reality show del matutino, Reyes del Playback, causando furor.

¿Chapoy no tiene buena relación con Venga la Alegría?

De rumora desde hace tiempo que la titular de Ventaneando no tendría muy buena relación con Flor Rubio, a cargo de la sección de espectáculos en Venga la Alegría, y no le agrada mucho el elenco del matutino, pues no tiene influencia directa en el contenido y secciones al no tener relación con el productor.

Incluso, en el 2020 se desató un gran escándalo luego de que Pati Chapoy criticara que en Venga la Alegría hacían bullying a Laura G y arremetió contra el productor Dio Lluberes por permitirlo y "poner en duda la equidad de género por la cual han luchado dentro de la televisora".

