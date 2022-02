Adiós Televisa: Tras traición con Chapoy, ejecutivos vetan a famoso actor y cambia 'Hoy' por 'VLA'

Ciudad de México.- Tras estar en el Programa Hoy y acabar vetado de Televisa por estar en Ventaneando con Pati Chapoy, polémico actor y cantante hace tremendas declaraciones en entrevista con el matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Se trata de Mario Bautista, a quien ejecutivos de la televisora de San Ángel vetaron por aceptar la invitación de la competencia para acudir al foro de Ventaneando, según reportó el periodista de espectáculos Álex Kaffie.

De acuerdo con lo que publicó hace unos meses, Bautista enfureció a los altos mandos de Televisa por traicionarlos con el Ajusco luego de haber participado en el reality ¿Quién es la máscara?, pues ordenaron prohibirle la entrada e impidieron que grabara en más programas.

Por asistir a 'Ventaneando' ¡Televisa tiene vetado a Mario Bautista! Sí, la televisora lo ha puesto en su lista de personas non gratas como escarmiento a su asistencia al citado programa de espectáculos (...) De dicho veto se enteró cuando quiso entrar a las instalaciones de Televisa para grabar ' Faysi Nights ' ¡y el acceso no le fue permitido! 'Tenemos órdenes de prohibirle que pase', le informaron", reportó Kaffie.

Luego de estar en el programa Hoy de invitado en varias ocasiones, ahora el polémico influencer mexicano comentó sobre un tema que ha estado en boca de todos esta semana: la ruptura entre Christian Nodal y Belinda.

En entrevista exclusiva para Venga la Alegría Fin de Semana, el juez de Todos a Bailar (que este sábado llega a su fin), reveló que esta separación era "un suceso anunciado" y les manda un emotivo consejo.

Además, agregó que tras terminar la relación aprenderán cosas nuevas de sí mismos y se quedarán "más completos", afirmando que todo sucede por una razón. Sobre haberse recuperado del Covid-19 hace unas semanas, compartió:

Bien, me recuperé muy rápido. No me pegó fuerte. Los primeros días fue calentura y los síntomas que uno presenta pero después estuvo tranquilo, no tuve complicaciones. Me ha pegado dos veces, una vez perdí el olfato, cuando arrancó la pandemia".