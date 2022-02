Belinda rompe el silencio y lanza sencillo con ¿mensaje para Nodal?: "Me cansé de tus mentiras"

Ciudad de México.- Tras la inesperada ruptura de la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, ambos cantantes decidieron lanzar nuevas canciones, coincidentemente, las dos tratan temas de desamor, ¿será que se están echando indirectas como Paulina Rubio y Alejandra Guzmán hicieron por Erik Rubín?

Hace poco menos de dos días, el intérprete de 'Botella tras botella' se volvió tendencia en Twitter, luego de que lanzara su nueva canción, 'Ya no somos ni seremos', momento en que muchos internautas especularon que se trataba de un mensaje para su exprometida, Belinda.

Luego de 42 horas, los seguidores de la actriz de Amigos por Siempre enloquecieron después de que estrenara un nuevo sencillo, el cual lleva por nombre: 'Mentiras Cab...n' y, como se mencionó líneas arriba, también habla de desamor, pero en este caso trata de alguien que ya está cansado de una relación fallida y decidió continuar su vida, aún sí la otra parte no quiere avanzar y continua rogándole por regresar.

Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, no me pidas perdón (...) Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabr....n