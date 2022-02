Enfermó y subió 20 kilos: Tras 13 años desaparecida, protagonista 'desenmascara' a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 13 años retirada de las telenovelas al decidir dejar la fama para irse a vivir a Estados Unidos con su familia, una famosa exprotagonista de Televisa despotrica una vez más contra la televisora y exhibe los malos tratos que sufrió.

Se trata de Allisson Lozz, quien participó en melodramas desde que era una niña, uniéndose al elenco de Misión SOS, Alegrijes y Rebujos, Rebelde, Al diablo con los guapos y En nombre del amor.

Sin embargo, antes de los 20 años desapareció del medio artístico luego de casarse y ahora vive en el país vecino donde se desempeña como empresaria en una compañía de maquillaje. A sus casi 30 años se ve muy diferente a como lucía en Televisa.

Como se recordará, el año pasado revelaron en el programa Hoy que Allisson estaba perdiendo la vista y que doctores le informaron que probablemente quedaría ciega en un par de años, aunque luego comentó que tenía que someterse a cirugía para solucionarlo.

La exestrella de telenovelas tampoco goza de un perfecto estado de salud pues según ella misma declaró recientemente, ya que se mantiene activa en redes sociales, padece varias enfermedades crónicas que afectan su calidad de vida.

Lo que sí me quita mucho tiempo son mis enfermedades, que son crónicas, no se me van a quitar hasta el nuevo mundo, así que este trabajo me permite manejar mi tiempo y lo valoro mucho", confesó.

Además, la actriz padece hipotiroidismo, condición que la ha hecho subir de peso. Según se dice, más de 20 kilos. Además, Allisson luce un radical cambio físico por sus constantes cambios de 'look', ya que ha demostrado su gusto por las pelucas.

Y aunque ha dejado claro que jamás regresaría a la actuación pues tuvo "terribles experiencias" en los foros al ser una adolescente, la actriz sigue comentando al respecto de su experiencia en el medio y recordó amargos episodios de su pasado.

Tras revelar que no ganaba bien y que se la pasaba trabajando durante horas sin descanso, Lozz habló de lo mal que la pasó en la producción de En nombre del amor (2009) la cual protagonizó con Sebastián Zurita y fue su última telenovela antes de retirarse.

Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta no fue una de ellas (...) Aunque quería a algunas personas de ahí la realidad es que no les importaba ni mi salud, ni nada, ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años".

Además, 'desenmascaró' a Televisa y arremetió contra las producciones en las que estuvo, pues afirmó que no solo fue en esa telenovela producida por Carlos Moreno que vivió una pesadilla.

En la mayoría yo no me sentía nada cuidada, al contrario, me sentía muy expuesta, siempre bajo una amenaza de que me iban a despedir, que era reemplazable, que cualquiera era reemplazable ahí, o hacías lo que ellos querían y te pagaban lo que ellos querían o te iban a reemplazar".

Sin embargo, hubo solo una excepción, ya que la ahora directora de ventas reveló que en la telenovela Al diablo con los guapos (2007), protagonizada por ella y Eugenio Siller y producida por Angelli Nesma, sí se divirtió y sintió que fue la única en la que la cuidaron.

Realmente solo hubo un año que yo disfruté, que yo no me sentía tan sola, que sentía que la producción se preocupaba por mí, mis compañeros eran súper lindos… Cuando estaba grabando 'Al diablo con los guapos' ahí fue donde la producción se preocupaba hasta por mi salud emocional, me acuerdo que me tenían una terapeuta. Eran muy lindos".

Finalmente, comentó que hablar de su pasado como actriz le trae "mucha tristeza" ya que siempre se sentía "muy vacía", pues no tenía tiempo de ver a su familia.

"Mi mamá me acompañó nada más el primer año, ya el segundo año a mí me acompañaba un asistente y era muy difícil, yo no veía a mis hermanos, no veía a nadie, y yo tenía 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años. Cuando cumplí 16 años yo dije: 'Me voy de aquí'", concluyó.

