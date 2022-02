Este sería el eliminado de la próxima emisión del programa 'Exatlón All Star'

Ciudad de México.- Mediante redes sociales se ha filtrado quien podría ser uno de los próximos eliminados del programa Exatlón All Star, poniéndose la competencia cada vez más fuerte.

Se trata de la deportista Ana Lago, quien perdería en los circuitos en contra de Mati Álvarez, Ximena Duggan, Patricio Araujo y David Juárez, quienes ya son unas leyendas en la competencia.

La integrante de los rojos, quien no pudiera correr en los circuitos, debido a una lesión en una de sus rodillas, por lo que su permanencia en República Dominicana estaría en juego.

Y es que en el avance de del pasado jueves 3 de febrero, se vio a Lago romper en llanto frente a sus compañeros, al mencionar que se ha sentido limitada en los circuitos.

No es nada fácil para mí. Me siento limitada. Tengo que sacar mi corazón porque el deporte y la familia me lo han enseñado", se escuchó.