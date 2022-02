Exhibió catálogo de Televisa: Tras subir 30 kilos y 7 años retirada, villana de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo 30 años trabajando en las filas de Televisa y tuvo un drástico cambio físico, reaparece en Venga la Alegría y deja en shock con su confesión.

Se trata de la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien saltó a la fama no solo por su música, sino por sus participaciones en melodramas como Soñadoras, Siempre te amaré y Apuesta por un amor. Su última telenovela fue en 2015 en Que te perdone Dios.

Sin embargo, en 2017 acaparó titulares por tremendo escándalo, pues exhibió un delicado 'secreto' de la televisora de San Ángel: el controversial catálogo de actrices de Televisa, mejor conocido como 'prosticatálogo'. Ávalos mencionó que a ella incluso la invitaron a formar parte del mismo, pero ella lo rechazó.

Una vez una chica me habló a mi casa diciéndome que había un catálogo, de esas famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa y si yo quería participar. Muy amablemente le dije que yo no me manejaba con favores sexuales", contó.

Según contó, este consistía en ofrecerle actrices a publicistas o empresarios importantes que quisieran invertir en la empresa por una noche a cambio de protagónicos, reuniones con productores y trabajo constante para las que aceptaran.

Aunque después se retractó y aseguró que la malinterpretaron pues afirmó que esto sucedía "sin el consentimiento" de la empresa, se dijo que recibió un 'castigo' de parte de ejecutivos por hablar de más, pero esto nunca se confirmó.

No obstante, Ávalos sí fue vetada durante 5 años a inicios de su carrera, pues quería dejar la actuación para impulsar su música. Esto le costó que la dejaran fuera de la telenovela Lo blanco y lo negro.

La villana de melodramas, quien siempre ha sido muy talentosa, también era de las artistas con figuras más envidiables en el medio, sin embargo, debido a que, según argumenta, recurrió a la cortisona para aliviar unos problemas de salud, subió hasta 30 kilos.

Al luchar con su peso durante varios años, la mexicana se sometió a un estricto régimen alimenticio hace unos años y logró perder 25 kilos, notándose de inmediato el cambio en su figura.

Tras varias polémicas con otros artistas como Érika Buenfil y Anel Noreña, e incluso de haber estado en el programa Hoy de Televisa, Ávalos se fue a TV Azteca y se integró como juez al reality de canto de Venga la Alegría ¡Quiero Cantar! en TV Azteca en 2021.

Ahora, reaparece en el matutino y en entrevista exclusiva para Venga la Alegría Fin de Semana, confesó que le gusta grabarse en la intimidad e incluso mencionó que "se disfraza" para mantener la llama del amor con sus parejas.

Sin embargo, la actriz descartó haber sido extorsionada por alguna expareja para sacarlas al público.

Todavía no se ha atrevido nadie, no es que no sepa no a quién se las di, yo sé perfectamente con quién compartí, en qué momento y en qué fechas. Yo también las tengo en mi propio celular, no debería decirte esto", dijo.