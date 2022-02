Gaby Platas: La actriz de Televisa se sincera y confiesa por qué rompió con Poncho Vera

Ciudad de México.- Gaby Platas abrió su corazón y reveló que los 4 años que estuvo casada con Poncho Vera fue muy feliz y confesó el verdadero motivo por el que dio por terminada la relación.

En entrevista para Miembros al aire, Gaby recordó que su amigo y conductor de dicho programa, Jorge 'El Burro' Van Rankin, los presentó en un restaurante de comida argentina.

No venimos al caso, pero sí nos casamos y luego nos divorciamos. El Burro me dijo que no debería suceder, pero sí sucedió", comentó la actriz.