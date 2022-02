Tras 17 años en TV Azteca, galán de novelas confirma 'prosticatálogo' de Televisa ¿y lo vetan?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien formó parte de las filas de TV Azteca, confirmó que sí existió un supuesto catálogo de actores en Televisa, justo como se dice que hubo uno de actrices. ¿Ejecutivos lo vetan?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del actor Juan Vidal, quien debutó en 1999 en la pantalla chica mexicana en Besos prohibidos. También hizo Como en el cine en el Ajusco, aunque en 2006 hizo Las dos caras de Ana en Televisa. En 2010 volvió a Azteca para hacer La Loba, La mujer de Judas y Las Bravo.

En 2016 volvió a la televisora de San Ángel para participar en Vino el amor, Mi marido tiene familia, La Piloto II, Soltero con hijas y Mi fortuna es amarte este año. Desde el año pasado sostiene una relación amorosa con Cynthia Klitbo.

El actor de origen dominicano reapareció para dar una entrevista a la periodista Inés Moreno, en la cual reveló la existencia del llamado "prosticatálogo", al cual se decía tenían acceso inversionistas para decidir con qué famosa(o) querían tener un acercamiento.

Estas personas de alto poder en la empresa presuntamente escogían a alguien en el catálogo para "pasar la noche" o tener algún encuentro íntimo a cambio de un papel o protagónico para el actor o actriz en cuestión.

Moreno cuestionó a Vidal sobre si el supuesto catálogo de actores de Televisa era o no un mito, a lo que el histrión respondió:

Yo sí escuché de los catálogos pero si te digo que en el mundo del modelaje vi cosas, imagínate de la televisión (...) Sí existe el catálogo, sí existió, no es un mito, es algo que fue una realidad, que vivieron y hemos vivido muchos actores, yo nunca vi ni quiénes estaban pero uno escucha".

Y agregó que él nunca lo vio como un catálogo en sí pero sí llegó a recibir propuestas de esa índole a cambio de algún papel.

"A mí no me tocó. Nunca vi el catálogo, nunca formé parte del catálogo, entonces no sé cómo corroborártelo (...) A mí me han invitado, pero no de un catálogo, pero sí me invitaban. Sí me tocó varias situaciones donde te dicen: 'Esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer?', 'pues a seguir pasando hambre', ¿qué es lo que haces? (...) Quien sea, ejecutivos, productores".

El actor mencionó que no diría nombres porque "no quería enemigos", pero aseguró que a la mayoría de los artistas les habría tocado recibir una oferta así de parte de alguien con poder y no necesariamente por aparecer en algún 'catálogo'.

El que te diga que no ha vivido eso en el medio artístico, como la política, como otros rubros, donde el poder impone, pero sí se da este intercambio porque hay gente, que también me ha tocado (ver), porque está bien, 'señalemos a los jefes', pero perdóname. Somos muchos de este lado que están... pero listos, a ver con quién y a dónde y cuál es".

Por su parte, Moreno expresó que en el medio "hay personas que se aprovechan de sus altos puestos para otorgar trabajos" y le dijo: "Yo fui testigo, existía con las mujeres", pero le cuestionó a Juan si era igual con hombres.

El actor respondió que él nunca cedió a ninguna oferta y que él ha trabajado por llegar a donde está, además de que si hubiera accedido, sería millonario.

Yo fuera millonario pero duermo tranquilo con mi almohada todas las noches. Sigo adelante, tocando puertas y hay mucha gente poderosa que sí aprecian el talento y dan oportunidades. En nuestro medio existe todo, como también hay grandes ejecutivos que reconocen el talento, no todo es cochinada ni bajeza. Hay gente buena y con talento, siempre hay un balance".

Finalmente, contó sobre la última vez que le ofrecieron dinero a cambio de pasar un fin de semana con la persona.

A mí me ofrecieron la última vez 100 mil dólares por un fin de semana, de viernes a domingo".

Hasta ahora se desconoce si estas declaraciones del histrión tengan alguna repercusión para él y si lo acaben vetando, sin embargo, otras actrices como Alejandra Ávalos y Kate del Castillo también han declarado que el catálogo sí existió, aunque otros lo han negado.

Hasta ahora la existencia de este permanece en calidad de rumor.

Momento a partir del minuto 20:00 del video:

Fuente: Canal de YouTube de Inés Moreno e Instagram @juanvidalgil