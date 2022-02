Tras aparecer en 'prosticatálogo' y 10 años retirada, querida actriz vuelve a novelas de Televisa

Ciudad de México.- Se reveló que una querida protagonista de novelas, quien fue una de las famosas que dio de qué hablar por aparecer en el supuesto prosticatálogo de actrices, habría firmado nuevo contrato con Televisa luego de 10 años sin actuar.

Se trata de la también cantante y conductora mexicana Lucero, quien es conocida por su participación en exitosos melodramas como Cuando llega el amor, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Lazos de amor y Alborada, la cual actualmente se está retransmitiendo en el Canal de Las Estrellas.

Sin embargo, hay que recordar que la intérprete de Electricidad tiene una década retirada de las novelas y la última en la que participó fue en 2010 con Por ella soy Eva.

Lamentablemente Lucero se vio involucrada en un fuerte escándalo cuando surgió una supuesta ficha del prosticatálogo de Televisa, libro en el que se incluían los nombres de una larga lista de famosos que eran ofrecidas a inversionistas y personas interesadas en la empresa.

Presuntamente las actrices salían o tenían intimidad con los empresarios a cambio de que invirtieran en la televisora y posteriormente a ellas les daban protagónicos o beneficios en la televisora. Hay que recordar que en 2019 la misma Lucero negó la existencia de este catálogo.

Desde hace unos días surgió el rumor de que la exesposa de Manuel Mijares volvería a las telenovelas de San Ángel pero no como actriz sino como cantante y es que presuntamente ella interpretará dos melodías que formarán parte del remake de Los ricos también lloran que protagonizarán Sebastián Rulli y Claudia Martín.

Hace unas horas el canal de YouTube Chacaleo reportó que la razón por la que Lucero aceptó firmar este contrato de trabajo con Televisa es porque habría fracasado en la música y para su esperado concierto en el Auditorio Nacional no habría vendido ni la cuarta parte de entradas.

Lucero no vende boletos y tras cancelar, corre a Televisa... tuvo que cancelar la presentación por no vender boletos, no vendió ni el 10 por ciento de boletos y mejor cancelaron el evento", explicaron.