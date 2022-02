Tras rechazo por "vieja" y sin exclusividad en Televisa, actriz confirma protagónico ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Querida actriz, que en el pasado habría sido despreciada en Televisa por su edad y perdió su exclusividad, confirma que se quedó con el protagónico de un importante proyecto ¿en TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Mayrín Villanueva, quien da vida a la protagonista 'Alicia Montiel' en el melodrama Si nos dejan, mismo que llega a su fin este domingo 20 de febrero y fue todo un éxito en rating en México y en Estados Unidos.

Como se recordará, Mayrín perdió su contrato de exclusividad en Televisa en 2019 luego de más de dos décadas en la televisora y estar en melodramas como Niña amada mía, Yo amo a Juan Querendón y Una familia con suerte.

Y esque según reportes, los protagónicos habían dejado de llegarle desde 2017 hasta que finalmente en 2019 habría dejado de ser la consentida en Televisa al perder su contrato.

La propia actriz, quien está casada con Eduardo Santamarina, confesó que le habían quitado dos protagónicos sin explicación alguna, siendo reemplazada en una por Paty Manterola y en otra por Claudia Álvarez, sin embargo, después salió a la luz el que sería el mayor desaire de Televisa.

En 2020, a sus 51 años de edad, Mayrín recibió el papel de una mujer mucho mayor que ella en la nueva versión de Rubí, donde interpretó a la madre de Camila Sodi y en donde prácticamente "tuvo que ser disfrazada para no opacar a la protagonista".

A solo un día de que termine su último proyecto, Si nos dejan, la actriz confirma los rumores que circulaban desde hace días de que sería protagonista en otra telenovela, y no en el Ajusco, sino en Televisa.

Y esque el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga reveló que Mayrín y Biby Gaytán serían dos de las 4 estelares en la cuarta entrega de la saga Vencer de Rosy Ocampo, la cual tiene como título tentativo Vencer la ausencia.

Además, el portal @novelalounge mencionó que Ariadne Díaz y Alejandra Barros se unen a Gaytán y Villanueva para conformar las 4 estelares del melodrama.

En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de Instagram, y compartida en el Twitter del Programa Hoy, Mayrín primero invitó a todos a ver la gran final de la telenovela con Marcus Ornellas a las 20:30 horas de este domingo por Las Estrellas.

Posteriormente, fue cuestionada sobre un nuevo protagónico y su siguiente trabajo y ella confirmó todo, aunque no mencionó el nombre del proyecto, pero aseguró que todos ya lo saben, confirmando que estará de protagonista en Vencer la ausencia.

Ustedes saben mejor que yo, nada más espérenme a que yo lo pueda decir. Ustedes ya lo saben porque me lo han repetido muchas veces, así que nos vemos muy pronto porque ya lo saben", dijo.

Sobre el papel que le encantaría hacer en el futuro, dijo: "Me gustaría ser una súper villana, estaría divertido. No me ha tocado ser una villana grande".

Finalmente, comentó que aunque se ha rehusado a hacer TikToks, quiere empezar a hacer más y listó sus telenovelas favoritas en las que ha participado: "Una familia con suerte, Mentir para vivir, Mi corazón es tuyo, Si nos dejan, Me declaro culpable".

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo, Twitter @programa_hoy, Instagram @noveleandomex