Adiós 'Hoy': Tras ir preso y 26 años en Televisa, galán de novelas acaba vetado y debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de novelas, quien habría sido vetado de Televisa luego de acabar preso por violencia, reapareció en la empresa de la competencia TV Azteca pues dio una fuerte entrevista en exclusiva al programa Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del polémico actor mexicano Eleazar Gómez, quien estaría viviendo uno de los peores momentos de su carrera debido a que TVNotas afirmó que todas las televisoras, incluidas San Ángel y el Ajusco, le habrían cerrado sus puertas por llegar a la cárcel tras haber agredido a su entonces novia Tefi Valenzuela.

Luego de su arresto y tras ser despedido del melodrama La mexicana y el güero, el también cantante no ha encontrado un nuevo proyecto en la televisión y tan solo hace unos meses reapareció en el programa Hoy para hablar del escándalo por golpear a su expareja.

Este miércoles 2 de febrero Eleazar llegó a la señal del canal Azteca Uno y platicó por primera vez en exclusiva con un reportero Venga la Alegría luego de su detención, lo cual deja claro que no está vetado en esta empresa.

Cuando le preguntaron si ha tenido que tocar puertas y rogar por trabajo luego su caída en la cárcel pues tendría problemas para ser contratado, el protagonista de Mis XV y otras novelas comentó:

"Eso, el ir a tocar puertas, a hacer castings y hacer pruebas es algo de nuestra carrera y ya voy a volver al teatro y terminamos el álbum por fin, yo creo que antes de que acabe el mes hacemos la presentación".

Asimismo, el hermano de Zoraida Gómez explicó que continúa tomando terapia tras el episodio de violencia que tuvo con Tefi y dijo que sí está abierto para encontrar el amor otra vez.

Estoy muy tranquilo, no tengo una relación sentimental para el momento y no te voy a decir que no tengo cabeza para eso, sería una mentira, siempre hay tiempo para todo, pero ahorita estoy enfocado en la música", comentó.