Adiós 'Hoy': Tras unirse a Chapoy, ejecutivos de Televisa vetan a polémico actor y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Luego de que exhibieran que un polémico actor y cantante quedó vetado de Televisa por haber estado en el programa Ventaneando con Pati Chapoy, ahora da una conmovedora entrevista a Venga la Alegría, traicionando al programa Hoy.

Se trata del polémico Mario Bautista, quien según reportó Álex Kaffie hace algunos meses, estaría vetado de la televisora de San Ángel luego de aceptar la invitación de TV Azteca para acudir a Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy.

Al parecer, enfureció a ejecutivos de Televisa por cambiarlos por la competencia luego de haber participado en el popular reality ¿Quién es la máscara?, pues ordenaron prohibirle la entrada e impidieron que grabara en más programas.

Por asistir a 'Ventaneando' ¡Televisa tiene vetado a Mario Bautista! Sí, la televisora lo ha puesto en su lista de personas non gratas como escarmiento a su asistencia al citado programa de espectáculos (...) De dicho veto se enteró cuando quiso entrar a las instalaciones de Televisa para grabar 'Faysi Nights' ¡y el acceso no le fue permitido! 'Tenemos órdenes de prohibirle que pase', le informaron", reportó Kaffie.

Luego de estar en el programa Hoy de invitado, ahora el polémico influencer brindó una sincera entrevista al matutino Venga la Alegría, en la cual confesó que alcanzar la fama le ha costado su vida personal.

Tras el estreno del remix de su tema Brindo con la Banda el Recodo de Cruz Lizárraga y ser juez en el reality Todos a Bailar, Bautista ahora se estrenó como socio del gimnasio Equilibrium, por lo que ha tenido bastante trabajo que lo ha mantenido alejado de sus seres queridos.

No obstante, Bautista reflexionó sobre lo afortunado que ha sido en el medio artístico a lo largo de su trayectoria, aunque lamentó esto le provocará vivir lejos de su familia.

"También después ya reflexioné de eso, que como yo decía, yo lo que tengo que estar agradecido es de poder viajar, agradecido de poder conocer a mi gente, agradecido de compartir, de poder cantar mis canciones en escenarios y viajar por el mundo y pues eso era mi mentalidad, pero también dejé un lado muchas cosas que me importaban, por estar en el roce del trabajo uno se olvida de la familia, de las amistades, y solo es trabajo", manifestó.

Finalmente, el cantante mexicano aseguró que ha logrado mantener los pies en el piso gracias a las recomendaciones que le han brindado personas muy especiales en su vida, entre ellas Fey, la intérprete de Media Naranja.

Realmente no, fíjate que estoy muy bendecido por mi familia, tengo una familia artística, literal mi prima Fey me ha pasado muchos consejos a lo largo de la vida, mi mamá, mi tía también, o sea, consejos que yo agradezco mucho y creo que mi familia son las personas que me mantienen super (aterrizado)", finalizó.